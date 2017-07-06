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“İnter” üçün “Fola”, “Qəbələ” gözləyir - YENİLƏNİR

“İnter” üçün “Fola”, “Qəbələ” gözləyir - YENİLƏNİR
21:47 6 İyul 2017
14 İdman
Ölkə mətbuatı
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Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinin cavab görüşlərinə start veriləcək.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, həftənin ilk oyun günündə 2 qarşılaşma artıq baş tutub. 

Mərhələnin digər 48 matçı isə bu gün keçiriləcək. Bu raunda yekun vurulacaq gündə iki Azərbaycan klubu da meydana çıxacaq.

Evdə 2 cavabsız qola sevinən "Zirə" Lüksemburqda "Differdanj"la üz-üzə gələcək. "İnter" isə səfərdə böyük hesabla qalib gəldiyi (3:0) "Mladost"u Bakıda qəbul edəcək.

Daha iki görüş Azərbaycan komandaları üçün əhəmiyyət kəsb edəcək. Polşada "Yagelloniya" Batumi "Dinamo"su ilə dueldə "Qəbələ"nin rəqibini müəyyənləşdirəcək.

Moldovada baş tutacaq "Milsami" - Fola" matçı da eyni baxımdan maraq kəsb edir. Burada digər təmsilçimiz "İnter"in mümkün rəqibi bəlli olacaq. Təbii ki, bunun üçün bakılılar Serbiya klubu ilə matçda real görünməyən hesabla uduzmamalı və mərhələni adlamalıdı.

Avropa Liqası

I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

6 iyul 

AEL (Kipr) - "Sent Cozef" (Cəbəllütariq) - 6:0

Qollar: Avraam, 2, Elia, 37, 45+6, Benitez, 52, Kiraku, 90, Mavru, 90+2

İlk oyun - 4:0

"Daçiya" (Moldova) - "Şkendiya" (Makedoniya) - 0:4

Qollar: Alimi, 32, Junior, 44, Zeynulay, 81, Hasani, 89

İlk oyun - 0:3

"Suduva" (Litva) - "Şaxtyor" (Belarus- 2:1

Qollar: Leymonas, 34, Yankauskas, 90+2 - Kovaley, 38

İlk oyun - 0:0

"Ordabaşı" (Qazaxıstan) - "Şiroki Briyeq" (Bosniya və Herseqovina) - 0:0

İlk oyun - 0:2

"Milsami" (Moldova) - "Fola" (Lüksemburq) - 1:1

Qollar: Antoniuç, 37 - Dallevedov, 58

İlk oyun - 1:2

"Tirana" (Albaniya- "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - 0:3

Qol: Şonfeld, 50, İdzaki, 80, Rikan, 86

İlk oyun - 0:2

"Yelqava" (Latviya) - "Ferensvaroş" (Macarıstan) - 0:1

Qol: Prişkin, 37

İlk oyun - 0:2

"Rabotniçki" (Makedoniya) - "Tre Penne" (San-Marino) - 6:0

Qollar: Sahiti, 28, Naydenov, 43, 59, Markoski, 71, Velinov, 82, 83 

İlk oyun - 1:0

SJK (Finlandiya) - "Reykyavik" (İslandiya) - 0:1

Qol: Palmason, 51

İlk oyun - 0:0

HİK (Finlandiya) - "Konnak" (Uels) - 3:0

Qollar: Yaqubi, 11, Pelvas, 31, 55

İlk oyun - 0:1

"Trakai" (Litva) - "Sent Conston" (Şotlandiya) - 0:0

İlk oyun - 2:1

"Flora" (Estoniya) - "Domjale" (Sloveniya) - 2:1

Qollar: Beqlarişvili, 2, Aynsalu, 22 - Firer, 40

İlk oyun - 0:2

"Qandzasar" (Ermənistan) - "Mladost" (Monteneqro) - 0:1

Qol: Petroviç, 68

İlk oyun - 0:1

"Atlantas" (Litva) - "Kayrat" (Qazaxıstan) - 1:2

Qol: Çifu, 12 - İliçeviç, 35, Qohu, 39

İlk oyun - 0:6

"Liepaya" (Latviya) - "Kruzaders" (Şimali İrlandiya) - 1:0

Qol: Eristavi, 33

İlk oyun - 1:3

AİK (İsveç) - "Klaksvik" (Farer adaları) - 4:0

Qollar: Markkanen, 3, 6, İşizaki, 16, Olsson, 24

İlk oyun - 0:0

"Vaduts" (Lixtenşteyn) - "Bala Taun" (Uels) - 1:0

Qol: Turkes, 22

İlk oyun - 2:1

"Slovan" (Slovakiya) - "Pünik" (Ermənistan) - 2:0

Qollar: Mareş, 10, 23

İlk oyun - 4:1

21:00. "Botev" (Bolqarıstan) - "Partizani" (Albaniya)

İlk oyun - 3:1

21:00. "Dunav" (Bolqarıstan) - "İrtış" (Qazaxıstan)

İlk oyun - 0:1

21:00. "Rujomberok" (Slovakiya) - "Voyvodina" (Serbiya)

İlk oyun - 1:2

21:00. "Pelister" (Makedoniya) - "Lex" (Polşa)

İlk oyun - 0:4

21:00. "Differdanj" (Lüksemburq) - "Zirə" (Azərbaycan)

İlk oyun - 0:2

21:00. "Torpedo" (Gürcüstan) - "Trençin" (Slovakiya)

İlk oyun - 1:5

21:00. "İnter" (Azərbaycan) - "Mladost" (Serbiya)

İlk oyun - 3:0

21:30. "Runavik" (Farer adaları) - "Dinamo" (Belarus)

İlk oyun - 1:2

21:30. "Banqor" (Uels) - "Lyunqbyu" (Danimarka)

İlk oyun - 0:1

22:00. "Priştina" (Kosovo) - "Norçepinq" (İsveç)

İlk oyunlar - 0:5

22:00. B-36 (Farer adaları) - "Kalyu" (Estoniya)

İlk oyun - 1:2

22:00. "Sarayevo" (Bosniya və Herseqovina) - "Zarya" (Moldova)

İlk oyun - 1:2

22:15. "Olimpiya" (Sloveniya) - "Vaasa" (Finlandiya)

İlk oyun - 0:1

22:30. "Sent Culiya" (Andorra) - "Skenderbeu" (Albaniya)

İlk oyun - 0:1

22:30. "Floriana" (Malta) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)

İlk oyun - 0:3

22:30. "Folqor" (San Marino) - "Valletta" (Malta)

İlk oyun - 0:2

22:30. "Zeta" (Monteneqro) - "Jelezniçar" (Bosniya və Herseqovina)

İlk oyun - 0:1

22:30. "Yagelloniya" (Polşa) - "Dinamo" (Batumi, Gürcüstan)

İlk oyun - 1:0

22:30. "Qoritsa" (Sloveniya) - "Şirak" (Ermənistan)

İlk oyun - 2:0

22:30. "Rayndorf" (Avstriya) - "Çixura" (Gürcüstan)

İlk oyun - 1:0

22:30. "Vaşaş" (Macarıstan) - "Beytar" (İsrail)

İlk oyun - 3:4

22:30. "Sutyeska" (Monteneqro) - "Levski" (Bolqarıstan)

İlk oyun - 1:3

22:45. "Kork Siti" (İrlandiya) - "Levadiya" (Estoniya)

İlk oyun - 2:0

22:45. "Kolreyn" (Şimali İrlandiya) - "Hoqesund" (Norveç)

İlk oyun - 0:7

22:45. "Ballimena" (Şimali İrlandiya) - "Odd" (Norveç)

İlk oyun - 0:3

22:45. "Osiyek" (Xorvatiya) - "UE Santa Koloma" (Andorra)

İlk oyun - 2:0

22:45. "Derri Siti" (İrlandiya) -"Midtyulland" (Danimarka)

İlk oyun - 1:6

23:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Styarnan" (İslandiya)

İlk oyun - 0:1

00:00. "Valyur" (İslandiya) - "Ventspils" (Latviya)

İlk oyun - 0:0

00:00. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - AEK (Kipr)

İlk oyun - 0:5

Milli.Az

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