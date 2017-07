Çirkli hava ömürdən 10 il kəsir

Havanın 1 kubmetrində çirklənmə kütləsi 10 mikroqram artanda insanın ömrü təqribən 9-11 il azalır.

Milli.Az novator.az-ın istinadən bildirir ki, Danimarkanın Orxus Universitetinin alimlərinin "Ecological İndicators" jurnalında dərc olunan məqaləsində belə yazılır.



Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə, şəhər sakinlərinin 80%-i qurumun müəyyən etdiyi normanı aşan zərərli maddələrlə dolu hava ilə nəfəs alır. Bu özünü əsasən üçüncü dünya ölkələrində daha çox büruzə verir. Həmin ölkələrin iri şəhərlərində yaşayan əhalisi ya Çində olduğu kimi daim sisli, ya da Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindəki kimi benzin yanacağının çirkləndirdiyi hava şəraitində yaşayır.



Orxus Universitetinin alimi Mikael Andersen və onun həmkarları avtomobil və sənaye müəssisələrinin atmosferə buraxdığı zərərli qazlar və maddələrin insanın ömür uzunluğuna təsirini araşdırmaq qərarına gəliblər.



Bu suala cavab tapmaq üçün alimlər "Evrostat"ın son 30-40 il ərzində topladığı məlumatları və ABŞ-ın analoji xidmətlərinin verdiyi bilgiləri analiz ediblər.



Çirklənmənin ömür uzunluğuna təsirini araşdıran Andersen və onun həmkarlarının statistik məlumatında ümumilikdə Avropa İttifaqı və ABŞ-ın 100 mindən çox sakininin taleyi nəzərə alınıb.



Ekoloqları iki parametr maraqlandırıb: müxtəlif vaxtlarda havanın zəif və güclü çirkləndiyi zonalarda yaşayan insanların orta ömür uzunluğunun fərqi və hər dövlətin havanın çirklənməsi üzündən insan sağlamlığına vurulan mənfi təsirlərlə mübarizəyə çəkdiyi xərclər.



Hesablamalar göstərib ki, çirkli rayonun sakini 78 yaşa qədər yaşayıb ölür, o, ekoloji cəhətdən təmiz bölgələrdə yaşayan adamlarla müqayisədə 10 il itirmiş olur.

Milli.Az

