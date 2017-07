ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Tramp və Vladimir Putin arasında "Böyük İyirmilik" sammiti çərçivəsində görüşü sabah günün ikinci yarısında Hamburqda baş tutacaq.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, görüşün Bakı vaxtı ilə 17.45-də başlayacağı nəzərdə tutulub.



Görüşdə Suriyadakı vəziyyət və Ukraynadakı böhran, habelə Rusiya XİN-in ABŞ-dakı mülkiyyətinin həbsinə dair məsələlərinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir.

Milli.Az

