ONu fəth etdilər

Bakının "İnter" klubu Avropa Liqasında yubiley qələbəsini qazanıb.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, I təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Serbiya "Mladost"undan güclü olan (2:0) bakılılar bu turnirdə 10-cu dəfə sevinib.



Paytaxt təmsilçisi 10-u 22-ci matçda fəth edib. 7 heç-heçə və 5 məğlubiyyəti olan komanda qələbə sayında ikirəqəmli ədədə çatıb.



Bu görüşlərdə 32 top vuran komanda 20 top buraxıb.



Qeyd edək ki, "İnter" Avropa Liqasında ən çox qələbə qazanan komandalarımız arasında 2-ci yerdədi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.