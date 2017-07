Qiblənin istiqamətini bilməyən adam namazı necə qılmalıdır?

Namaz qibləyə sarı qılınmalıdır və qəsdən qibləyə sarı qılınmayan namaz batildir. İnsan qiblənin istiqamətini öyrənmək üçün hər mümkün vasitədən istifadə etməlidir.

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, soruşmağa adam yoxdursa, coğrafi şəraitə (Günəşin yeri, gecə ulduzların vəziyyəti, ağac gövdələrinin vəziyyəti və s.) uyğun olaraq qibləni tapmağa çalışmalıdır. Yaxınlıqda yerləşən binalardan, müsəlman qəbiristanlığındakı qəbirlərin vəziyyətindən də bunu ayırd edə bilər. Əgər iki istiqamətdən birinin qiblə olduğunu bilsə, amma ikisindən birini seçməyə əsası olmasa, hər iki istiqamətə namaz qılmalıdır. Əgər qibləni tanımaq üçün heç bir yardımı olmasa, o halda ixtiyari tərəfə namaz qıla bilər. Amma əgər vaxt imkan verirsə (yəni namazın vaxtı bitməyibsə) eyni namazı dörd istiqamətə qılması daha yaxşıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.