"İnter" Serbiyanın "Mladost" klubunu 2:0 hesabı ilə yenərək Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinə adlayıb. Bakı klubu səfər oyununda 3:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

