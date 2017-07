Bakı. 6 iyul. REPORT.AZ/ Bakının “İnter” komandasının Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində rəqibi müəyyənləşib.

“Report”un məlumatına görə, paytaxt klubu Lüksemburqun “Fola” komandası ilə qarşılaşacaq.

Evdə keçirdiyi ilk oyunda Moldova təmsilçisi “Milsami”ni 2:1 hesabı ilə məğlub edən “Fola” səfərdə 1:1-lik heç-heçəyə nail olmaqla növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.

Qeyd edək ki, “İnter” I təsnifat mərhələsinin hər iki oyununda Serbiyanın “Mladost” komandasını məğlub edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.