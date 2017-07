Çinin Sintszyan-Uyğur muxtar rayonunda yeni aeroport tikiləcək.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Təklə-Məkan səhrasında fəaliyyət göstərəcək hava limanının dəyəri 104 milyon dollardan çoxdur.

Qeyd olunur ki, yeni hava limanı səhranın cənubunda yerləşən rayonları Çinin digər əyalətləri ilə əlaqələndirəcək.

Hava limanı Sintszyan-Uyğur muxtar rayonunun Yuytyan mahalında tikiləcək.

Bu, Çin hökumətinin Sintszyan-Uyğurda 2020-ci ilədək tikməyi planlaşdırdığı 10 hava limanından biridir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.