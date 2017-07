Çinin paytaxtı Pekində aramsız yağan yağışlara görə 3453 sakin təxliyə edilib.

Şəhər meriyasının məlumatında deyilir ki, ötən axşamdan bəri Pekinə 53,6 millimetr yağış yağıb. Yağışların törətdiyi fəsadlara görə 100-dək turizm məkanı bağlanıb. Bundan başqa, Pekinin dəmir yolu vağzallarında və hava limanlarında yüzlərlə reys təxirə salınıb və ya ləğv edilib.

Sinoptiklər aramsız yağışların gecə yarıyadək davam edəcəyini bildirirlər. (Azərtac)

