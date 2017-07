"Zirə"nin baş məşqçisi: "Bu qələbəni Zəhragilə həsr edirik"

"Zirə"nin baş məşqçisi Ayxan Abbasov Avroliqada tarixi qələbədən danışıb.

Publika.az xəbər verir ki, debüt ilində avrokuboklarda mərhələ adlayan komandanın gənc çalışdırıcısı "Differdanj" üzərindəki qələbəni Alxanlıda erməni gülləsinə tuş gələn 2 yaşlı Zəhraya həsr edib:

"İki şəhidimiz var. Komandaya da demişdim ki, bu oyunu, qələbəni onlara həsr edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz möhkəm millətik. Allahın izni ilə onların qanı yerdə qalmayacaq və torpaqlarımızı tezliklə alarıq. Bu gün sevindirici hal idi ki, oyunumuzda Belçikadan, Hollandiyadan, Almaniyadan azarkeşlərimiz vardl. Lüksemburq stadionundan Qarabağ, Azərbaycan, "Zirə" sədaları gəlirdi. Sevinirik ki, onlar stadiondan gülərüz ayrıldılar.

Xatırladaq ki, "Zirə" Avropada debütündə hər 2 oyunda qələbəylə mərhələ keçərək tarixi uğura imza atıb. (sport24.az)

