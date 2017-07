Astroloji proqnoz - 7 iyul

İyulun 7-nə olan astroloji proqnozu təqdim edirik:

Qoç - qeyri-standart məsələləri həll etmək sizə asan asan olacaq. Yeni yollar tapır və kəşflər edirsiniz. Qoçların bir çoxu öz sənətini dəyişmək, daha çox fantaziya və yaradıcı münasibət tələb edən işə keçmək istəyəcək.

Buğa - şəxsi həyatınızda elə anlarınız olacaq ki, mövqelərinizi sərtliklə qorumalı olacaqsınız. Kimsənin müdaxiləsinə yol verməyin. Axşam sizi romantik sürpriz gözləyir.

Əkizlər - qazandığınız mövqeyi əldən verməməyə çalışın. "Allahdan buyruq, ağzıma quyruq" prinsipi bu gün işləmir. İşdəki uğurlarınız yalnız sizin özünüzdən asılıdır.

Xərçəng - özünüzdən yaşlıların köməyinə tələsin, həm məsləhətlərinizə, həm dəstəyinizə ehtiyac var. Uzaqdan aldığınız xəbərlər sizi sevindirəcək. Xoş insanların əhatəsində səfərə çıxmaq üçün əlinizə fürsət düşəcək.

Şir - gün elə də pis deyil. Amma istədiyinizi əldə etmək üçün həddən artıq enerji sərf etməli olacaqsınız. Sınaqlara hazır olun. Onları ləyaqətlə dəf edərək nüfuzunuzun artmasına nail ola bilərsiniz.

Qız - ailədəki anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq üçün xeyli vaxt sərf edəcəksiniz. Uzaq qohumlarınız peyda olacaqlar. İstəmədiyiniz tədbirə dəvət alacaqsınız. Sevdiyiniz sizə xoş sözlər deyəcək.

Tərəzi - hamı bu gün sizdən kömək gözləyir. Amma sizin bir probleminiz ortaya çıxanda onların hamısı gözdən itir. Kefinizi pozmayın. Heç kimin sizə kömək etməyəcəyini nə qədər tez anlasanız, bir o qədər yaxşıdır.

Əqrəb - təklikdə hər şeyin öhdəsindən daha yaxşı gəlirsiniz. Dünyagörüşünüzü genişləndirəcək məşğuliyyətlərdən yapışın - teatra, kinoya, konsertə gedin. Uzaqdan gələn qohum və ya dostlarınız sizi sevindirəcəklər.

Oxatan - emosional fon qeyri-sabitdir. Tez-tez qıcıqlanırsınız, bəzən də tamamilə ruhdan düşürsünüz. Ətrafınızdakılar sizi şənləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Hətta bu sizi əsəbləşdirir də. Asan və xoş gündür. Ətrafınıza topladıqlarınız insanlarla maraqlı vaxt keçirəcəksiniz. Darıxmağa və boş söhbətlərə yer qalmayacaq.

Oğlaq - tək qalmaq istəyirsinizsə, nə ilə məşğul olacağınızı əvəlcədən fikirləşin. Bekarçılıq sizə çox pis təsir edəcək. İstənilən iş isə gərəksiz narahatlıqdan sizi qurtaracaq.

Dolça - Heç də hamı sizdən razı deyil. Tənqidlərin arası kəsilmir. Bunların hamısını qulaq ardına verməyin. Nəticə çıxarın ki, səhvlərinizi təkrar etməyəsiniz. Unutmayın, hətta ağılsız və təcrübəsiz hesab etdikləriniz bəzən çox dəyərli ideyalar irəli sürürlər. Şəxsi həyatınızda hər şey yaxşıdır. Çox məlahətlisiniz, qarşı tərəfin diqqətini xüsusilə hiss edəcəksiniz.

Balıqlar - rəqabət qızışır və sizin bir az əvvəlki tərəfdaşlarınız qəfildən qarşı cəbhədə peyda olacaqlar. Ancaq öz gücünüzə arxalanın, xüsusilə söhbət böyük yatırım tələb edən ciddi məsələlər və uzunmüddətli planlardan gedirsə. Maraqlı görüşlər və ünsiyyətlə dolu gündür. Bugünkü tanışlıqlar maraqlı olduqları qədər də ötəridirlər. Sevdiyiniz sizi yaman qısqanır.

