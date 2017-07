Mərkəzi Afrika Respublikasında (MAR) Bambaridən İppiyə gedən və insanları daşıyan yük maşın qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə nəticəsində 77 nəfər dünyasını dəyişib, 60 nəfər yaralı var.

Qeyd edək ki, MAR-da yük maşını ilə insanların daşınması qadağandır.

Qəza ilə bağlı araşdırma başlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.