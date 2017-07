Avropalı deputatlardan erməni təxribatına cavab

Avropa parlamentinin bir qrup deputatı Ermənistan silahlı qüvvələrinin iyulun 4-də Azərbaycanın Füzuli rayonun Alxanlı kəndinin mülki əhalisinin atəşə tutması nəticəsində 51 yaşlı Quliyeva Sahibə və onun iki yaşlı nəvəsi Quliyeva Zəhranın qətlə yetirilməsini qəti şəkildə pisləyən bəyanat yayıblar.

APA-nın Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyinə istinadən məlumatına görə, cəbhə xəttində baş verən son hadisələrlə əlaqədar birgə bəyanat Avropa Parlamentinin deputatları Raşida Dati (Fransa, Avropa Xalqlar Partiyası), İveta Qriqule (Latviya, Avropa naminə Liberallar və Demokratların Alyansı -ALDA) və İvo Vayql (Sloveniya, ALDA) tərəfindən yayılıb.

Bəyanatda deyilir:

“Biz – Avropa Parlamentinin deputatları Ermənistan silahlı qüvvələrinin iyulun 4-də Azərbaycanın Füzuli rayonun Alxanlı kəndinin mülki əhalisinin atəşə tutması nəticəsində 51 yaşlı Quliyeva Sahibə və onun iki yaşlı nəvəsi Quliyeva Zəhranın qətlə yetirilməsini qəti şəkildə pisləyirik”.

Bəyanatda həmçinin deyilir ki, mülki şəxslərin, qadınlar və uşaqların qətlə yetirilməsi tamamilə qəbuledilməzdir və buna dərhal son qoyulmalıdır.

“Bu ölüm halları Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin silahsız mülki şəxslərini minaatan və qumbaraatanlardan atəşə tutması nəticəsində baş verib. Bu cür mənfur və amansız cinayətə heç cür bəraət vermək olmaz və faktın dərhal araşdırılmasına və cinayətkarların müəyyənləşdirilib cəzalandırılmasına çağırırıq.

Biz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasına çağırırıq. Şiddət və zorakı hərəkətlərin artması gələcəkdə dinc əhali arasında yeni itkilərə səbəb ola bilər. Bu cür təxribatlar bütün Cənubi Qafqaz regionunun sabitliyi üçün təhlükəlidir.

Bundan əlavə, biz Ermənistan və Azərbaycan hökumətlərini, erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması üçün sülh yolu ilə sabit və davamlı bir həll variantının müəyyənləşdirilməsi üçün danışıqların bərpasına və sürətləndirilməsinə çağırırıq.

Biz həmçinin təxribat qurbanlarının ailələrinə dərin hüznlə başsağlığımızı veririk”.

