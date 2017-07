Meksikada həbsxanada iğtişaşlar nəticəsində azı 28 nəfər ölüb.

APA-nın “Röyters”ə istinadən verdiyi xəbərə görə, insident Alapulko şəhərində yerləşən həbsxanada baş verib.

Məhbuslar arasında baş vermiş toqquşmaların səbəbi hələlik məlum deyil.

