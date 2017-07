Toyda FACİƏ: Gəlin və qardaşı öldü - Toyun fotoqrafı ölüm anını çəkdi - DƏHŞƏTLİ VİDEO

Braziliyada dəhşətli helikopter qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, helikopterlə toy mərasimi təşkil edilən məkana gedən gəlin dəhşətli qəzanın qurbanı olub.

Hadisəyə helikopterdə qəflətən yaranan nasazlıq səbəb olub.

Gəlinlə birlikdə onun qardaşı, toyun fotoqrafı və pilot da həlak olub. Baş verən qəza hadisə zamanı video çəkən fotoqrafın kamerası tərəfindən anbaan görüntülənib.

Qəzanın qurbanı olan 4 insanın son anları və yaşadıqları qorxu videoya düşüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

