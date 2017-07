ABŞ-ın içində yeni dövlət quruldu - FOTOLAR

ABŞ-ın Nevada vilayətində yaşayan Kevin Bauf öz sərhədləri, qanunları, ənənələri və pul vəsaiti olan yeni dövlət qurub.

Publika.az xəbər verir ki, Molozya adlı bu dövlətin itlər də daxil olmaqla, 33 sakini var.

1977-ci ildə məktəb yoldaşı ilə birgə dövlət qurmaq ideyası üzərində işləyən Kevin hal-hazırda qurduğu dövlətin prezidenti vəzifəsini icra edir. Dövlətin “Hökumət evi” isə Kevin yaşadığı 0.4 hektar ərazisi olan şəxsi mənzilidir.

1998-ci ildə torpaq sərhədləri müəyyənləşdirilən dövlət öz adını ispan dilində “morro” sözündən götürüb. Bu sözün mənası “kiçik qayalıq təpə” deməkdir.

Molozyanın konstitusiyasına görə, Amerikaya alış-veriş üçün getmək xaricdən məhsul idxal etmək deməkdir.

Bu dövlətin ərazisi kiçik olsa da, böyük turist marağı cəlb edib. Çünki, bir prezidentin həyat və fəaliyyətini yaxından izləmək şansı hər zaman hər yerdə mümkün olmur.

Sərhədi keçən turistlərin şəxsiyyət vəsiqələri yoxlanılır və “Molozya Respublikası pasport nəzarəti” möhürü vurulur.

Zümrüd

