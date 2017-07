Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ Rusiyada, Kamçatka sahillərində, Sakit okean hövzəsində 5,3 bal gücündə zəlzələ olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin region üzrə idarəsi "Petropavlovsk" seysmologiya stansiyasına istinadən məlumat yayıb.



