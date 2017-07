Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ “Qəbələ” komandasının Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.

“Report”un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçi Polşanın “Yagelloniya” klubu ilə qarşılaşacaq.

“Yagelloniya” hər iki matçda Gürcüstanın Batumi “Dinamo”sunu məğlub etməklə (1:0, 4:0) II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatının gümüş mükafatçısı olan “Qəbələ” Avropa Liqasına mübarizəyə II təsnifat mərhələsindən başlayır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.