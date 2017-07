Putin-Tramp görüşündə Lavrov və Tillerson da iştirak edəcək

Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ABŞ prezidenti Donald Trampla görüşündə daha 4 nəfər iştirak edəcək.

"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Axios" portalı adını çəkmədiyi məmura istinadən məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, iki prezidentin görüşünü Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson təşkil edəcək. Bundan əlavə, görüşdə hər iki ölkədən tərcüməçilər də iştirak edəcəklər.

Qeyd edək ki, Almaniyanın Hamburq şəhərində keçiriləcək G20 sammitində Putin-Tramp görüşü bu gün yerli vaxtla saat 15:45-də baş tutacaq. Ölkə başçılarının söhbəti yarım saatdan bir saata qədər davam edəcək.

Bundan əvvəl isə Tillerson Tramp və Putinin G20 sammitində danışıqlarının mövzusunu açıqlayıb.



