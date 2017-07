Bu ölkədə kefi istəyən vergi ödəmir

Bura Liberland Cümhuriyyətidir - Avropanın ən gənc ölkəsi. 2015-ci il aprelin 13-də yaradılıb. 2 yaşlı bu ölkə “yaşa və yaşat” devizi ilə qurulub. Rəsmi dili çex və ingilis dilidir. Xorvatiya və Serbiya sərhədində, Tuna çayı sahilində 90-cı illərdən bəri heç kəsin yiyə durmadığı 7 km² sahədə yaradılıb.

Belə balaca olmağına baxmayın, 40-a yaxın ölkədə Liberlandın səfirliyi var. Bu ölkədə maksimum 5 min nəfər yaşaya bilər. Ölkədə vətəndaş qeydiyyatı internet vasitəsilə aparılır. Ən çox Misir və Türkiyədən bu ölkədə vətəndaş olmağa maraq var.

Liberlandda insanlar öz istəyinə uyğun olaraq vergiləri verməyə bilər.

Amin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.