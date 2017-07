Bakıda 45 yaşlı kişi boğazından bıçaqlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb.

Yeni Yasamal yaşayış massivindəki kafelərdən birində 45 yaşlı Emir Məmmədov dostları ilə yeyib-içərkən onlardan biri tərəfindən boğaz nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alıb. Nəticədə o, çoxlu qan itirib.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.