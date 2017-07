Hadisə Zəhradan yazdı: "Buna son verin"

Türkiyəli müğənni Hadisə rəsmi İnstaqram səhifəsində Ermənistan ordusunun atəşi nəticəsində həlak olmuş 2 yaşlı Zəhranın fotosunu paylaşaraq yazıb:

"İçim ağrayır ... 2 yaşındakı bir körpə .. Dərd çəkən analar ... Bu insanlığa sığmayan vəhşi bir hücumdür! Terror hücumlarını dilindən, dinindən irqindən asılı olmayaraq qınayıram və qınamağa davam edəcəm! Buna bir son verin! Azərbaycana səbr diləyirəm...".

Axşam.az-ın məlumatına görə, Hadisəyə, nəinki, yerli məşhurlar, eləcə də dünya ulduzları münasibət bildiriblər.

