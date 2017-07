Hamburqda nümayişçilərlə toqquşma nəticəsində 74 polis yaralanıb.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda yerli polis xəbər verib.

Yaralanlardan 3-ü xəstəxanaya yerləşdirilib. Toqquşmalar nəticəsində bir neçə nəfər həbs edilib.

Daha əvvəl 15 polisin xəsarət aldığı bildirilirdi.

Milli.Az

