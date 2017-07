Bakıda kafelərdən birində bıçaqlanma olub

Bakıda orta yaşlı kişi boğaz nahiyəsindən bıçaqlanıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qanlı hadisə paytaxtın Yasamal rayonu, Yeni Yasamal yaşayış massivində baş verib.

Adıçəkilən ərazidə yerləşən kafelərdən birində təxminən 43-44 yaşlarında Əmir adlı şəxs əvvəlcə dostları ilə oturaraq yeyib-içib. Daha sonra tərəflər arasında mübahisə yaranıb və onlardan biri Əmirin boğazına mətbəx bıçağı ilə xəsarət yetirib. Çoxlu qan itirən yaralı təcili 1 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına çatdırılıb.



Hadisənin təfərrüatlarını Yasamal RPİ-nin əməkdaşları araşdırır.

Milli.Az

