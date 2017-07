"Seviya"nın yarımmüdafiəçisi Visente İborranın "Leicester City" klubuna keçidi rəsmiləşib. Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, ispan futbolçu "tülkülər"lə 4 illik müqaviləyə imza atıb. Onun transferi "Seviya"ya 13 milyon avro qazandıracaq.

İborra "Levante" yetirməsidir. 2008-ci ildə Valensiya təmsilçisinin əsas komandasına keçirilən havbek 2013-cü ildən "Seviya"nın uğurları üçün çalışırdı.

Milli.Az

