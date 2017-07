Aktrisa Milla Yovoviç qızları ilə Paris gəzintisinə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Paris Moda Həftəsi çərçivəsində Fransada olan 41 yaşlı aktrisa 9 və 2 yaşlı qızları - Everlə Daşieli 10 günlük səyahətə çıxarıb. Aktrisanın ərinin də Fransada olduğu deyilsə də, fotolarda təkcə Milla ilə qızları yer alıb.

O, fotolardan birinə "Mən və qızlarım Parisdə gəzirik. Çox istidir. Bu gözəl havada kiçik xanımlarla küçədə gəzməyin öz ləzzəti var" yazıb.

Milli.Az

