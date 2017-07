Bakıda yanğın hadisəsi baş verib.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, hadisə Yasamal rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Zahid Xəlilov küçəsində avtoyuma məntəqəsinə bitişik istirahət otağı yanıb.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb edilib. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Lakin avtoyuma məntəqəsinə maddi zərər dəyib. O cümlədən kondisioner, məntəqə işçilərinin ləvazimatları yanaraq külə dönüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

