Merkel Putin-Tramp görüşündə vasitəçilikdən imtina etdi

Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Trampın Hamburqda “G-20” sammiti çərçivəsində baş tutacaq görüşündə vasitəçi qismində iştirak etməkdən imtina edib. APA-nın “TASS”a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə jurnalistlərə sammitin keçiriləcəyi Hamburqa səfər edən A.Merkel özü bildirib. Onun sözlərinə görə, imtinaya səbəb olmuş məsələlər sırasında Ukraynanın şərqindəki vəziyyət əsas yer tutur.

“Bizim özümüzün konkret mövqeyimiz var, o cümlədən, Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı”, - deyə Merkel qeyd edib. “Bu məsələdə biz Normand formatında çalışırıq və birlikdə qərar qəbul etməyə səy göstəririk

“Mən vəzifəmi vasitəçilikdə görmürəm, mən problemin həllinə töhfə verməyə çalışıram.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.