Britaniyada alkoqolizmi narkotik həblərlə müalicə edəcəklər.

Publika.az xəbər verir ki, Britaniya səhiyyə işçilərinin bu təcrübəsi alkoqolizmlə mübarizədə ilk qəribə üsul kimi tarixə düşəcək.

Həkimlər düşünürlər ki, ekstaz adlı narkotik həblərin yüksək dozasının hesabına xəstələr bədbin düşüncələrdən qurtulacaqlar. Çünki, məhz bu hiss alkoqolizmə meyllilik yaradır.

Həmçinin ekstaz həbləri xəstə ilə həkim arasındakı güvənli münasibəti bərpa edəcək.

Leyla Sarabi

