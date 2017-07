Xüsusi nümayəndə: "Aİ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız sülh yolu ilə nizamlanmasını dəstəkləyir"

Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilərinin səyləri çərçivəsində yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır".

"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Zalber Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan ilə görüşdə deyib.

Avropalı diplomat Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyətin gərginləşməsinə görə, dərin narahatlığını ifadə edib.

"Qarabağ münaqişəsinin yalnız sülh yolu ilə həlli Aİ-nin prinsipial mövqeyidir. Aİ ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini birbaşa dəstəkləyir", - H.Zalber bildirib.



