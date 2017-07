Məşhur turnirdə şok: olimpiya çempionu yıxıldı, ağladı, nalə çəkdi - VİDEO - FOTO

Amerikalı peşəkar qadın tennisçi, 2016-cı ildə Rio de Janeyro Olimpiadasının çempionu, "Böyük Dəbilqə" turnirlərində 7 dəfə qalib gəlmiş Betani Mattek-Sends dünən ağır zədə alıb.

Milli.Az ESPN-ə istinadən bildirir ki, Uimbldon turnirinin ikinci dövrəsində arenaya çıxmış Betani qəflətən dizini tutaraq yerə yıxılıb.

2-ci dövrədə 32 yaşlı amerikalının rəqibi rumın Sorana Kırstya idi. 3-cü setin 1-ci geymində Mattek-Sends dizini tutaraq yıxılıb, "Kömək edin!" qışqırıb, sonra ağlamağa başlayıb.

Ona kortda təxminən 20 dəqiqə təcili tibbi yardım edilib. Daha sonra isə amerikalı tennisçi hospitala aparılıb.

Mattek-Sends Uimbldonda çex Lusiya Şafarjova ilə birlikdə də çıxış etməli idi.

