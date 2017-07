Azərbaycan əhalisinin təxminən yarısı siqaret çəkir

Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ "Aparılan hesablamalara görə, Azərbaycan əhalisinin təxminən 47%-i siqaret çəkir. Onlar orta hesabla gündəlik 15 siqaret çəkir".

"Report" xəbər verir ki, bunu tütün məhsullarına qarşı verginin tətbiqi ilə bağlı Bakıda keçirilən seminarda Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Navid Həsən Naqvi deyib.

N.H.Naqvinin sözlərinə gprə, tütündən istifadə həmçinin ölkə üzrə orta yaş həddini də azaldır: "Neft gəlirlərinin azaldığı bir vaxtda bu sahənin vergiyə cəlb edilməsi həm siqaretdən istifadəni azaldır, həm də büdcə daxilolmalarını artırır. Hazırda iqtisadi şoklar nəticəsində yoxsulluq dərəcələri artır. Tütün məmulatlarına verginin tətbiqi ilə bağlı islahatlar aparılmalıdır".



