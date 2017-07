Mosul əhalisi təhlükə altındadır - 20 min insan...

BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) İŞİD-in nəzarətində olan İraqın Mosul şəhərində 20 min dinc əhalinin olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, BMT-nin İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi həmin insanların böyük təhlükə altında olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, Mosulun İŞİD-dən azad edilməsi istiqamətində 8 ay əvvəl başlanılan əməliyyatlar nəticəsində 915 min insan şəhərdən qaçmaq məcburiyyətində qalıb. Mosulun azad edilməsindən sonra şəhərin abadlaşdırılmasına 707 milyon dollar tələb olunduğu bildirilib.

Aytən Novruzova / Metbuat.az

