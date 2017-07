Türkiyəli tanınmış aktrisa Melek Şahin bodruma istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dostları ilə tətilə gedən aktrisa çimərlikdə görüntülənib. Fotolarının çəkilməsindən narahat olan Melek Şahin otelə dönüb.

Qeyd edək ki, Melek Şahin “Çocuklar duymasın” serialındakı rolu ilə geniş kütləyə tanınıb.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az

