ABŞ-da hasilatın artması neft qiymətlərini aşağı salıb

Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ ABŞ-da gündəlik neft hasilatı 24-30 iyun tarixlərində həftəlik müqayisədə 88 min barel və ya 2,7% artaraq 9,338 mln. barel təşkil edib. "Report" ABŞ Energetika Nazirliyinin Energetika İnformasiyaları Agentliyinin həftəlik yaydığı statistik hesabatına istinadən xəbər verir ki, hesabat dövründə ABŞ-da neft ehtiyatlarının proqnozdan çox azalmasına baxmayaraq, neftin qiyməti düşməyə başlayıb. Qeyd edək ki, 24-30 iyun tarixlərində analitiklər ABŞ-ın kommersiya tipli neft ehtiyatlarında 2 mln. barel azalma proqnozlaşdırdıqları halda, ehtiyatlar 6,299 mln. barel azalıb. Bununla yanaşı, benzin ehtiyatları da 3,669 mln. barel azalma göstərib. Analitiklər benzin ehtiyatlarının 1,8 mln. barel azalacağını ehtimal edirdilər.

ABŞ-ın gündəlik neft hasilatını azaltması onun neft idxalını da azaldıb. Belə ki, hesabat həftəsində ABŞ-ın neft idxalı 7,742 mln. barel/gün təşkil edib və bu, əvvəlki həftə ilə müqayisədə 0,274 mln. barel/gün və ya 3,4% azdır.

"Report"un analitik qrupu xəbər verir ki, "Brent" markalı neftin qiyməti qısamüddətli perspektivdə 45-50 dollar/barel diapazonunda sabitləşəcək. Daha sonra isə neft bazarından gələn məlumatlara uyğun olaraq qiymətlər öz istiqamətini təyin edəcək. Proqnozlar ilin son rübündə neftin 40-45 dollar/barel, 2018-ci ildə isə 30-40 dollar/barel diapazonunda satılacağını göstərir. Buna səbəb kimi Çin iqtisadiyyatının yavaşlaması nəticəsində qlobal neft tələbinin azalması amili göstərilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.