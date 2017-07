Avropa Parlamentinin üzvü: "Dağlıq Qarabağın işğalı regionun sabitliyinə ən ciddi təhlükə yaradır"

Milli.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə Avropa Parlamentinin Sloveniyadan olan deputatı İvo Vayql deyib.

O qeyd edib ki, bu münaqişə hərbi yolla deyil, beynəlxalq hüquq əsasında yalnız danışıqlar yolu ilə həll oluna bilər:

"Ermənistan özünü vəziyyətə uyğun aparmalı və Avropa İttifaqı hər iki tərəfə uzunmüddətli və hərtərəfli həll yolunun axtarışında kömək etməlidir".

Xatırladaq ki, iyulun 4-də axşam saatlarında erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini minaatanlardan atəşə tutub. Təxribat nəticəsində Alxanlı kənd sakinləri - 1966-cı il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və onun nəvəsi 2016-cı il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak olub, 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sərvinaz İltifat qızı isə ağır yaralanıb.

