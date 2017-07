Rusiyanın nüvə silahına cavabdeh olan general işdən çıxarıldı

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin istefaya göndərdiyi generallar arasında ölkənin bütün nüvə silahının saxlanmasına və xidmət olunmasına görə cavabdeh olan general-leytenant Yuri Sıçin da olduğu bildirilir.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin 12-ci Baş idarəsinin rəisi özü istefa barədə ərizə ilə müraciət edib. Onun səhhətində problemlərin olduğu bildirilir.

12-ci Baş idarəyə hazırda müvəqqəti olaraq general-mayor İqor Kolesnikov rəhbərlik edir. O, dünənə qədər Yuri Sıçin müavini idi.

Milli.Az

