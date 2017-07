Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində 1997-ci il təvəllüdlü erməni əsgər Vazqen Martirosyan aldığı güllə yarası nəticəsində ölüb.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.



Onun sözlərinə görə, yaralanan erməni əsgər hospitala aparılarkən yolda ölüb.



Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi itkiləri gizlədir.



