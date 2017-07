20 yaşlı model Bella Hadid “V magazine” jurnalı üçün soyunub.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, şəkillərdə Bella “Bulgari” italyan brendinin zərgərlik əşyalarını nümayiş etdirərək yarıçılpaq pozalar verib.

Reklam kampaniyasını Terri Riçardson həmişəki kimi ağ fonda çəkib. Cinsləri isə "Dsquared2" moda evi təşkil edib.

Modelin milyon dollarlıq zinət əşyalaırnı kölgədə qoyan seksual fotolarını təqdim edirik.

