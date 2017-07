4 qələbə Azərbaycana nə verdi?

Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarından sonra UEFA-nın əmsallar cədvəlində müəyyən dəyişikliklər olub. Fanat.Az xəbər verir ki, ölkəmiz mövqeyində qalsa da, özündən irəlidəki rəqiblərinə yaxınlaşıb.

“Zirə” rəqib meydanında Lüksemburq “Differdanj”ını 2:1, “İnter” “doğma divarlar” arasında “Mladost”u 2:0 hesabıyla üstələyib. Təmsilçilərimizin bu qələbələri Azərbaycanın adının önünə daha 0,500 əmsal yazılmasını şərtləndirib. Beləliklə, itkisiz irəliləyən klublarımızın qazancı 1,000-ə çatıb.

4 oyuna 4 qələbə sayəsində son 5 mövsümü əhatə edən əmsalımız 15,750-yə qalxıb. Azərbaycan yenə 23-cü pillədədi. Belarus və Bolqarıstanla aradakı fərqin 0,250-yə düşməsi isə ümidləndirici məqamdı.

Fanat.Az

