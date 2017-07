Amerika lideri Donald Tramp rusiyalı həmkarı ilə görüş barədə danışıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Tramp Vladimir Putinlə görüş gününü səbirsizliklə gözlədiyini deyib. O, bu barədə öz Tvitter hesabında yazıb:

"Mən dünya liderləri ilə, eyni zamanda, Vladimir Putinlə görüşü səbirsizliklə gözləyirəm. Müzakirə ediləcək mövzular çoxdur".

Xatırladaq ki, Rusiya və ABŞ lideri "G 20" Sammiti çərçivəsində görüşəcək.

Milli.Az

