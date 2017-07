Xızı rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları Sumqayıt sakininin avtomobilindən silah-sursat aşkarlayıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Milli.Az-a bildiriblər ki, polis əməkdaşlarının daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Sumqayıt şəhər sakini Elnur Quliyevin idarə etdiyi "Azsamand" markalı avtomobilə baxış zamanı "Valero-Combat" markalı qaz tapançası, 1 ədəd patron darağı və 5,79 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb.

Milli.Az

