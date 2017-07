Sinay yarmadasının şimalında səhər saatlarında terror hadisəsi baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 10 Misir hərbçisi ölüb.

Hadisə ilə bağlı polisin verdiyi son məlumata görə, silahlılar Rafah şəhərinin Əl-Baras rayonunda hərbçilərə hücum ediblər.

Hücum nəticəsiondə həmçinin Misir Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin bir nəfər polkovnikinin də həlak olduğu bildirilir.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

