Azərbaycanda dəhşətli qətl: keçmiş arvadını amansızlıqla öldürdü            

Sumqayıt şəhərində qətl törədilib.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Corat qəsəbə sakini, 1980-ci il təvəllüdlü Həsənova Xəyalə Kamil qızı çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə Təcili Yardım Xəstəxanasına çatdırılıb. Bildirilir ki, o, yaşadığı evdə bıçaqlanıb. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

İlkin araşdırmadan sonra qadının bir müddət əvvəl boşandığı həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlandığı məlum olub. O, X.Həsənovanı 17 bıçaq zərbəsi ilə öldürüb.



Artıq hadisəni törətmiş şəxs saxlanılıb.





Faktla bağlı Sumqayıt şəhər Prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

Milli.Az

