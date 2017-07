Rusiyanın yeni silahı: İNANMAQ OLMUR

Rusiyanın məşhur “Kalaşnikov” silah şirkəti süni sinir şəbəkələri ilə təchiz edilmiş yeni nəsil silah modeli istehsal edib.

Publika.az xəbər verir ki, yeni silah avtomatik hədəfi təyinetmə və özü qərarvermə bacarığına malikdir.

Mövzu ilə bağlı rus mətbuatına açıqlama verən şirkətin mətbuatla əlaqələr şöbəsinin müdiri Sofiya İvanovna bildirib ki, şirkət ən yaxın zamanda özü özünü idarə edə bilən silahların istehsalını genişləndirəcək.

Süni sinir şəbəkələrinin yer aldığı ilk tam avtomatik savaş modeli “ARMY-2017” paradında nümayiş edilib.

