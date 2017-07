Ərdoğanın korteji Hamburqda 10 dəqiqə dayandırıldı: şübhəli şəxs... - FOTO

Almaniyanın Hamburq şəhərində bu gün başlayan G20 sammitinə qatılan Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qaldığı oteldən çıxıb zirvənin keçiriləcəyi məkana gedərkən tikinti kranının üzərinə çıxan şübhəli şəxs Almaniya polisini hərəkətə keçirib.

Milli.Az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğanın korteji, təhlükəsizlik səbəbiylə 10 dəqiqə gözləyib.

Almaniya təhlükəsizlik qüvvələri kranın üzərindəki şəxsi aşağıya endiriblər. Prezident Ərdoğanın konvoyu sammitin keçiriləcəyi məkana yollanıb.

Səlahiyyətlilər şübhəlinin üzərində hər hansı bir silahın olmadığını açıqlayıblar. Qandallanaraq polis bölməsinə aparılan şəxsin telefonuyla şəkil çəkmək istəyən biri olduğu təxmin edilir.

Hadisə ilə əlaqədar istintaqın davam etdiyi bildirilib.

Təhməz Təkin

Milli.Az

