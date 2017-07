İspan müğənnisi Xulio İqlesisasın daha bir oğlu olduğu üzə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin 40 yaşlı oğlu Xavyer Santos peyda olub. Xavyer bioloji atasının Xulio olduğunu və bunun DNT sübutlarını əldə etdiyini bildirib.

O, İqlesisasın atası kimi tanınması tələbi ilə məhkəməyə də müraciət etməyi planlaşdırır.

Qeyd edək ki, 73 yaşlı Xulio İqlesiasın rəsmi olaraq 8 uşağı var. Onlardan biri də dünya şöhrətli müğənni Enriki İqlesiasdır.

Milli.Az

