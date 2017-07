Venesulanın paytaxtı Karakasda Nikolas Maduronun rəhbətlik etdiyi hökumətə qarşı etiraz nümayişləri təşkil olunub.

Publika.az xəbər verir ki, hökumətin tətbiq etdiyi siyasəti protesto edən minlərlə etirazçı paytaxt küçələrinə axışıb.

Etirazçılarla yaşanan qaşıdurmada polislər gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.