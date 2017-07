Milli.Az-a daxil olan məlumata görə tanınmış aktrisa, mərhum xalq artisti Nuriyyə Əhmədovanın həyat yoldaşı Xanlar İbadovun ayaq barmağı amputasiya olunub.

Bir neçə gün öncə əməliyyat olunan Xanlar İbadov hazırda müalicəsini ev şəraitində davam etdirir.

Qeyd edək ki, Xanlar İbadov ixtisasca musiqiçidir.

Əli Rəhimoğlu

Milli.Aza

