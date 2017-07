Azərbaycanlı atlet Ramil Quliyev Türkiyə üçün tarixi uğura imza atıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Quliyev ölkə çempionatında 100 metr məsafəyə qaçışda 9,97 saniyə nəticə göstərərək, rekorda imza atıb. O, bu nəticəylə dünya atletika tarixində 10 saniyədən aşağı nəticə göstərən 3-cü ağdərili atlet olub.

Xatırladaq ki, Ramil 2011-ci ildən Türkiyə atletika yığmasının şərəfini qoruyur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.